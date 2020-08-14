Крушение самолета Bek Air: Дело вернули прокурору

Судья Байгалиев постановил перейти на предварительное судебное слушание, уголовное дело вернуть прокурору.

В Алматинской области судят бывших чиновников, которые подозреваются в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air. Сегодня из-за того, что одна из подсудимых не ознакомилась с материалами дела, судья постановил вернуть дело прокурору, передает zakon.kz.

Всего по делу проходят пять экс-чиновников и один риелтор, которая, по версии следствия, связала чиновников. Большинство подсудимых обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Бывшие госслужащие уже признали вину и раскаялись в содеянном.

Дело рассматривает судья Талгарского районного суда Айдос Байгалиев.

На предыдущем судебном заседании, которое прошло 11 августа, стало известно, что экс-начальник отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Его адвокаты сообщили, что в больнице есть проблемы с интернетом и подсудимый не сможет выйти на связь.

Затем одна из подсудимых Нурайым Алданиш заявила, что не ознакомилась с материалами дела. Судья перенес заседание на 14 августа.

Сегодня в Талгарсом райсуде продолжили рассматривать дело. Адвокат Нурайым Алданиш заявил, что в деле 20 томов и его подзащитная, несмотря на то, что в прошлый раз ей дали время на ознакомление, не успела это сделать, поскольку ей в СИЗО для этого выделяется всего 1,5 часа. Таким образом, нарушено ее право на ознакомление. Он попросил перенести слушание, вернуться в предварительное слушание и вернуть дело прокурору.

Гособвинитель попросил судью не удовлетворять ходатайство, потому что по делу были проведены все следственные действия.

Выслушав все стороны, судья Байгалиев постановил перейти на предварительное судебное слушание, а уголовное дело вернуть прокурору Талгарского района. Меру пресечения подсудимым не менять и продлить на один месяц.

Также он вынес частное постановление в отношение органов досудебного производства.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султана потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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