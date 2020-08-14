Замглавы Холдинга напомнил, что с 1 января 2020 года "Дорожная карта бизнеса" была продлена еще на пять лет – до 2025 года. Сейчас она реализуется со значительными изменениями, которые облегчают бизнесу доступ к финансированию.

Холдинг "Байтерек" помог бизнесу создать свыше 100 тыс. новых рабочих мест, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин, передает корреспондент zakon.kz.

Поддержка в период действия режима ЧП с 16 марта по 11 мая не прекращалась холдингом. Так, Фонд "Даму" перешел на упрощенный процесс согласования изменений, связанный с реструктуризацией кредитов МСБ и сократил срок рассмотрения проектов с 5 до 1 дня. За этот период по инструментам субсидирования и гарантирования поддержано 521 проект, — сообщил Карагойшин.

В целом, по его словам, предприниматели-участники программы за 2010-2019 годы произвели продукции на сумму 25 трлн тенге, уплатили налогов на сумму 1,6 триллионов тенге.

Благодаря предпринимателям, получившим господдержку в рамках ДКБ, было создано свыше 100 тыс. новых рабочих мест. Если говорить о мультипликативном эффекте, могу сказать, что на 1 тенге субсидий привлекалось 10 тенге кредитов. Один к десяти – это очень хороший показатель с точки зрения финансовых институтов, — подчеркнул заместитель председателя правления холдинга.

Он уточнил, что на 1 тенге гарантии привлекалось почти 2,6 тенге кредитных средств. Кроме того, 1 тенге субсидии, как показывают результаты, приносят 135 тенге выручки и 8 тенге налоговых поступлений в бюджет.

На брифинге напомнили, что с 1 января 2020 года "Дорожная карта бизнеса" была продлена еще на пять лет – до 2025 года. Сейчас она реализуется со значительными изменениями, которые облегчают бизнесу доступ к финансированию.

Так, по инструменту субсидирования сняты отраслевые ограничения, унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6%, суммы кредитов, которые подлежат субсидированию, увеличены с 2,5 до 7 млрд тенге, на срок 5 лет. По инструменту гарантирования для начинающего предпринимателя гарантируются кредиты до 360 миллионов тенге. При этом гарантируется 85% от суммы кредита, для действующих предпринимателей гарантируются кредиты до 1 млрд тенге. Гарантируется 50% от суммы кредита, — объяснили на брифинге.

Заместитель председателя правления холдинга добавил, что гарантированию подлежат кредиты, направленные на 100 % пополнение оборотных средств до 500 миллионов тенге. Также сняты отраслевые ограничения за исключением торговли и запрещенных видов деятельности.

Что интересно, в новую программу "ДКБ-2025" включены субъекты крупного бизнеса в таких отраслях как: производство продуктов питания, мыла и моющих средств, бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения, грузовые перевозки автомобильным автотранспортом, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, туризм, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью, — заключил Карагойшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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