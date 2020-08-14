Незаконные врезки в ливневки выявлены в Нур-Султане

В ходе рейда выявлено 40 фактов нарушений.

В Нур-Султане продолжается работа по выявлению незаконных врезок в ливнестоки и сливов в них промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, передает zakon.kz.

Пресс-служба акимата Нур-Султана сообщает, что владельцы частных домов, офисов и других строений зачастую выводят канализацию в ливневую систему, тем самым перегружая работу ливнёвок и очистных сооружений. Самовольные присоединения происходят из домов ЖМ Юго-Восток, Агрогородок, Коктал, района базара "Артём" и других частных секторов.

В ходе рейда выявлено 40 фактов нарушений. Зафиксированы 2 случая слива нечистот в сети ливневой канализации в районе ТРЦ "Хан Шатыр" и на ул. Хусейн бен Талала, также зафиксированы повторные случаи нарушения. По итогам нарушители привлечены к адмответственности и оштрафованы на общую сумму свыше 220 тыс. тенге.

Несанкционированный слив нечистот, бытовых отходов, строймусора и других примесей забивают насосы. Специальные фильтры ливневых очистных сооружений рассчитаны только на санацию и обработку дождевых, талых и грунтовых вод, но никак на перекачку хозяйственно-фекальных стоков. Рейды совместно с коммунальным предприятием "Elorda Eco System" проводятся на регулярной основе, - говорится в сообщении.

Для недопущения подтопления улиц города ведется строительство 3 крупных ливневых канализаций и очистных сооружений. Одним из проектов является строительство очистных сооружений в микрорайоне "Молодежный" (пересечение улиц Ташенова и Амман). Это позволит исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и пр. Республики. Полностью проект будет завершен в 2021 году.

Осенью текущего года завершается строительство магистрального коллектора ливневой канализации на проблемном участке Б.Момышулы (начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай).

До конца текущего года завершатся работы по строительству очистных сооружений и магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Мощность составит свыше 36 тыс кубометров в сутки. Реализация проекта позволит обеспечить отвод поверхностных стоков, которая охватывает собой жилой массив Тельмана, зону перспективной застройки вдоль ул. № 27 и т.д.

В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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