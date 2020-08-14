На этот раз Комитет будет защищать права 108 казахстанцев, которые купили билеты, но в итоге их рейсы отменили.

Комитет по защите прав потребителей готовит третий иск к Bek Air от 108 казахстанских потребителей, передает zakon.kz.

Казахстанцы продолжают направлять заявления в Комитет по защите прав потребителей о восстановлении их нарушенных прав авиакомпанией Bek Air, которая не возмещает деньги за билеты на отмененные рейсы.

В третьем иске Комитет представляет интересы 108 казахстанцев, купивших 212 авиабилетов на 7,6 млн. тенге.

Комитет напоминает, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке: https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/documents/details/12756?lang=ru.

Заявления принимаются через:

- портал электронного правительства: https://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app

- телеграмм – бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением нужно приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Бек-Эйр по данному вопросу (копии, скрины и др.).

Ранее Турксибский райсуд Алматы удовлетворил два иска Комитета к авиакомпании. Bek Air обязали выплатить пассажирам около 60 млн тенге.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султана потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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