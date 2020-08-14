В расизме к белым и азиатам обвинили Йельский университет

Их шансы на поступление меньше, чем у афроамериканцев.

Власти США обвинили Йельский университет в расизме, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Минюст Штатов выяснил, что вуз разделяет абитуриентов по национальной принадлежности. Поводом для расследования стали жалобы студентов на слишком высокие требования при зачислении.

Согласно изученной статистике, у белых и азиатов меньше шансов поступить, чем у афроамериканцев. Сам Йельский университет факт расизма отрицает.

Министерство юстиции ранее подавало в суд документы, поддерживая группы американцев азиатского происхождения, которые выдвинули аналогичные обвинения против Гарвардского университета.

В результате двухлетнего расследования выяснилось, что Йельский университет "ежегодно отклоняет множество американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов на основании их расы, которые были бы приняты в противном случае". Расследование было возбуждено на основе жалобы, поданной в 2016 году на Йельский, Браунский и Дартмутский университеты.

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