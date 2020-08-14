Через нее каждый предприниматель сможет подать заявку на возобновление деятельности.

Платформа InfoKazakhstan начнет работу после официального постановления главного санврача Казахстана. Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Правления НПП РК "Атамекен" Эльдар Жумагазиев, передает zakon.kz.

Согласование позиций по выходу из локдауна с главным санврачом Казахстана у нас есть, но мы ждем официального постановления, после чего через два часа платформа будет запущена, - отметил Эльдар Жумагазиев.

По информации Министерства здравоохранения РК с начала введения органичений, мы видим снижение уровня заболеваемости до 0,56, показатель репродуктивности снизился в 2,2 раза до 0,78.

На госкомиссии 13 августа рассмотрели предложения по поэтапному снятию ограничений, они были одобрены. Замечу, что все объекты должны соответствовать требованиям: ношение СИЗ, соблюдение дистанции. Несмотря на облегчение, нормы для бизнеса мы ужесточили, также для сохранения снижения уровня заболеваемости работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников, - рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Чрезвычайное положение и карантин повлияли на работу более 830 тысяч предпринимателей. Опрос оперативного штаба около 40 тысяч предпринимателей показал, что 35% опрошенных уже сократили или отправили в отпуск без содержания своих сотрудников. Наиболее пострадавшими отраслями являются: общественное питание, транспорт, бытовые и прочие услуги, розничная торговля.

Для удобства предпринимателей и прозрачности процесса выхода бизнеса из локдауна, предотвращения человеческого фактора запущена электронная платформа InfoKazakhstan, через которую каждый предприниматель сможет подать заявку на возобновление деятельности.

Платформа разработана на основе проекта, который был уже успешно опробован при карантине в Алматы infoalmaty.kz. Этот сайт использовали предприниматели города, чтобы получить пропуски для передвижения по городу. Мы внесли предложение, чтобы сделать платформу общестрановой. Это облегчит работу бизнеса, исключит бюрократический фактор. В списке остались виды бизнеса, которым не разрешили работать. Мы готовим пакет предложений для этих видов деятельности, где будем поднимать вопросы продления выплаты 42 500 тенге для сотрудников. К нам обращаются предприниматели, которые вынуждены были отправить сотрудников в отпуск без содержания. Также продления отсрочек по кредитам и налогам, аренде. По сравнению с запретами, действующими до 17 августа, количество закрытых объектов заметно уменьшилось, - рассказал первый заместитель председателя Правления НПП РК "Атамекен" Эльдар Жумагазиев.

Простой интерфейс позволит в короткие сроки получить необходимый акт соответствия санитарным нормам в четыре шага:

1-шаг. Зайти на сайт InfoKazakhstan, зарегистрировать организацию через ЭЦП и ознакомиться с требованиями к своему виду деятельности. Отдельные виды бизнеса возобновляются без проверки, т.е. в уведомительном порядке;

2-шаг. Подготовить помещение согласно требованиям и заверить свою готовность путём подачи электронной заявки;

3-шаг. Ожидать проверку СЭС;

4-шаг. После проверки, если результаты проверки положительные, то в личном кабинете скачать акт соответствия санитарным требованиям на возобновление работы. Если отрицательные, устранить нарушения и подать заявку на проверку заново.

На сайте есть функция общественного контроля, где любой гражданин сможет разместить жалобу о нарушении предприятием санитарных норм. В личном кабинете предприниматель сможет отследить статус заявки, просмотреть электронное заявление, рекомендации и жалобы от граждан. Также на сайте будет работать постоянная мониторинговая группа из представителей акиматов, санврачей, полиции, региональных палат, ассоциаций и лиги потребителей

С 17 августа поэтапно начнут работать:

- ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м² на 1 посетителя);

- салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на 1 посетителя по предварительной записи);

- фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м² на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м² на 1 посетителя);

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 чел., по записи);

- дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 чел.);

- аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Также разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел.) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 чел., проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер). Возобновится движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Все интересующие вопросы можно задать по номеру единого Контакт-центра – 1432 (звонок бесплатный).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!