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В Мангистау по принципу меритократии карьерный рост достиг 80%

В регионе количество назначенных на должности по итогам 1-го и 2-го этапа внутреннего конкурса – 45, из них 35 или 80% назначены на вышестоящие должности.

Фото : Департамент Агентства РК по делам государственной службы Мангистауской14 августа 2020, 18:09

В Мангистау по принципу меритократии карьерный рост достиг 80%, передает zakon.kz.

Об этом 14 августа текущего года на площадке центра общественных коммуникаций сообщила руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Нургуль Жанназарова.

На брифинге были озвучены итоги деятельности департамента Агентства по Мангистауской области по реализации приоритетов Послания Главы государства народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" и первой институциональной реформы Плана нации "100 конкретных шагов".

В регионе количество назначенных на должности по итогам 1-го и 2-го этапа внутреннего конкурса – 45, из них 35 или 80% назначены на вышестоящие должности, - говорится в сообщении пресс-службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

К примеру за первое полугодие текущего года на вышестоящие должности назначены: главный специалист управления госзакупок Мангистауской области Б.Жандаев руководителем управления, руководитель отдела управления градостроительного и земельного контроля Д.Отепкали заместителем руководителя управления, заведующий сектором М.Аманкелди руководителем отдела, главный специалист аппарата акима сельского округа С.Шапагатов Е.Жанибек заместителем акима сельского округа, главный специалист аппарата акима сельского округа Кызылтобе заместителем акима этого же села. Аналогичная тенденция карьерного роста в целом наблюдается на районном и сельском уровне.


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