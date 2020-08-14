В штабе Тихановской отказались признавать победу Лукашенко на выборах

Как завила пресс-секретарь политика, "итоговые данные ЦИК Беларуси по президентским выборам "не имеют отношения к реальности".

Штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказался признавать официальные итоги выборов и победу действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь политика Анна Красулина, сообщает zakon.kz.

Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто … не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей – ред.) "заело", почему у них пластинка не способна меняться", - сказала Красулина.

Таким образом она ответила на вопрос, признают ли в штабе Тихановской окончательные данные ЦИК Беларуси по итогам президентских выборов.

Ранее в пятницу состоялось заседание Центризбиркома, на котором были утверждены окончательные итоги прошедших 9 августа выборов на высший государственный пост республики. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Тихановская – 10,12%. Таким образом, главой государства в шестой раз переизбран Лукашенко.

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