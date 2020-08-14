Казахстанскую пищевую продукцию стали поставлять в Китай

Конечно, в первую очередь удовлетворить потребности внутреннего рынка, - отметил Бахыт Султанов.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил последние новости из мира экспорта в ЦИЗДС, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что недавно в ZhongBai (второй по величине розничный магазин провинции Хубэй) стали продавать товары из Казахстана

"Мы находимся на активной стадии переговоров с нашим третьим продавцом - Ушаном. Какое значение имеет эта новость? Казахстанские производители впервые продают крупнейшие торговые сети Китая", - констатирует министр.

Первый шаг к этому мы сделали в ноябре, когда я был в Ухане. В то время у нас был контракт с Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd. и Wuhan Zhongshang Group Co., Ltd., Результат ЧжунШан был нашим товаром на полках магазина. В то время в одном из гипермаркетов этой сети открылся специальный раздел Казахстана, чтобы сосредоточиться на всех продуктах с нашим брендом (его открытием): в одном из гипермаркетов этой сети также открылись кондиционеры, сок, макароны, растительное масло) один из гипермаркетов этой сети. Вторую специальную секцию планировали открыть в январе, пандемия внесла изменения во все планы. Второй большой раздел, где будут продаваться наши товары надеемся открыть до конца года в Ухане.

Чжуншан, Чжунбай и Вушан - крупнейшие торговые линии в провинции. Хубэй (со столицей Уханом) около 60 млн человек. Это тоже потенциальные покупатели.

Интересный факт: крупнейшее коммерческое предприятие провинции Ушан Хубай - дружба совета и Китая (позже называемая "Ухан") Ухань Ушанг Групп Ко., ООО. принадлежит бывшему торговому центру. Эта компания является одной из 20 крупнейших компаний Китая.

Казахстанская нефть (добыча "КазИр-Агро") также продается в SUAR, Шанхае, Фудзианских аймаках и Пекине. "КазахЭкспорт" поставляет в провинции Гуандун и Чжэцзян.

Из-за наводнений на юге Китая появятся новые возможности для экспорта продуктов питания для Казахстана на юге Китая. Это особенно актуально сейчас, когда Казахстан начал торговать с крупными торговыми линиями.

Конечно, в первую очередь удовлетворить потребности внутреннего рынка, - отметил Бахыт Султанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!