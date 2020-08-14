На "Е-уголовное дело" перешли шесть регионов страны

Антикоррупционной службой особое внимание уделяется ведению уголовного производства в электронном формате.

Учитывая актуальность направлений цифровизации Антикоррупционной службой особое внимание уделяется ведению уголовного производства в электронном формате и форсируется работа по полному оснащению рабочих мест для ведения досудебных расследований в электронном формате и обеспечением безопасности обрабатываемых данных. О полученных результатах рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, в настоящее время на электронный формат ведения уголовного дела перешли шесть регионов: Акмолинская, Жамбылская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области и г. Алматы.

- Так, за 7 месяцев т.г. в электронном формате расследовано 81 уголовное дело (Атырауская – 38, ЗКО – 13, Павлодарская – 13, Акмолинская – 12, Жамбылская – 2, г. Алматы - 3), из которых 36 направлено в суд (ЗКО – 12, Атырауская - 11, Павлодарская – 9, г. Алматы – 3, Акмолинская - 1), прекращено по реабилитирующим основаниям 16, остальные находятся в производстве. Использование подобного формата прежде всего влияет на снижение коррупционных рисков в процессе расследования уголовных дел, так как повышается уровень открытости и прозрачности, а также используемые технологий по защите данных препятствуют фальсификации и замене документов в уголовном деле. В свою очередь это усиливает подотчетность и дисциплинирует сотрудников органов, ведущих уголовное производство,- сообщили в ведомстве.

Агентством продолжается активная работа по внедрению проекта "Е-уголовное дело" во всех регионах страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!