Антикор внедряет браслеты слежения для лиц, не содержащихся под стражей

Исходя из международного опыта, этот проект будет способствовать гуманизации уголовного процесса и снижению количества лиц, содержавшихся под стражей.

Фото : crimetime.ro

Агентство РК по противодействию коррупции внедряет электронные браслеты слежения в отношении лиц, не содержащихся под стражей, сообщает zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе Агентства, прорабатываются вопросы внедрения электронных средств слежения (электронных браслетов) при избрании мер пресечения, несвязанных с содержанием под стражей (ст. 137 УПК РК). Исходя из передового международного опыта указанный проект будет способствовать гуманизации уголовного процесса и снижению лиц, содержавшихся под стражей, а также позволит оперативно реагировать на факты нарушений условий применения вышеуказанных мер и пресекать попытки скрыться от следствия и суда. Кроме того, это будет способствовать эффективному использованию сил и средств антикоррупционной службы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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