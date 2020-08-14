12 чиновников задержали на этой неделе за коррупцию

Шесть должностных лиц таможенного поста задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Талдыкоргана. Два сотрудника задержанию не подвергались в связи с полным признанием своей вины.

На этой неделе, за коррупционные преступления было задержано 12 чиновников. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz

"За истекшую неделю Антикоррупционной службой зарегистрировано более 80 досудебных расследований. Задержано 12 должностных лиц, применена мера пресечения "содержание под стражей" в отношении 10 лиц", - сообщил Бигайдаров.

Так, например, антикоррупционной службой Алматинской области совместно с УВКР КНБ РК и Главной транспортной прокуратурой Республики Казахстан в ходе проведения масштабного мероприятия пресечена преступная деятельность 8-ми должностных лиц таможенного поста "Нұр жолы" Департамента государственных доходов Алматинской области.

Должностные лица из числа таможенного, транспортного, ветеринарно-фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля организовали преступную схему получения на системной основе взяток от предпринимателей и водителей большегрузных автомашин, осуществляющих проезд в сторону Китай. В поле зрения правоохранителей должностные лица попали в виду образовавшейся огромной пробки длинною до 30 км, по причине сформированной "таксы" в виде неофициальной оплаты за проезд из Казахстан в сторону КНР, - рассказал следователь.

Шесть должностных лиц таможенного поста задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Талдыкоргана. Два сотрудника задержанию не подвергались в связи с полным признанием своей вины.

"Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом. В случае если Вы были свидетелем/потерпевшим аналогичных правонарушений со стороны должностных лиц таможенного поста, Вы вправе обратиться в "Call-Центр" антикоррупционной службы по телефону "1424", - обратился представитель антикоррупционной службы к населению.

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