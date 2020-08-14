Начальник Процессингового центра Департамента полиции Алматы задержан с поличным

Только по предварительным данным, от преступных действий указанных лиц, в бюджет государства недопоступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тыс. административных правонарушений.

Начальник и сотрудник Процессингового центра Департамента полиции Алматы задержаны с поличным при получении взятки в размере 800 тыс. тенге. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

"8 августа 2020 года Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с прокуратурой при получении очередной суммы денежных средств в сумме 800 тыс. тенге с поличным задержаны начальник и сотрудник Процессингового центра Департамента полиции Алматы, которые в сговоре с "лжесудебным" исполнителем с 2017 года получали от нарушителей правил дорожного движения денежные средства и присваивали их себе", - рассказал Бигайдаров

При этом, коррупционеры вносили ложные сведения о якобы поступивших денежных средствах в бюджет в автоматизированную базу данных.

Только по предварительным данным, от преступных действий указанных лиц, в бюджет государства недопоступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тыс. административных правонарушений. Указанные лица задержаны и водворены в Изолятор временного содержания, - добавил он.

Сейчас сотрудники антикоррупционной службы проверяют и другие факты причастности указанных лиц к другим эпизодам преступления. Уголовное дело находится на стадии расследования, другие обстоятельства дела в интересах следствия не разглашаются

Он также отметил, что аналогичные факты ранее были выявлены антикоррупционной службой по ВКО, где должностными лицами административной полиции Усть-Каменогорска были внесены ложные сведения об уплате порядка 160 штрафов.

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