Сотрудники столичного акимата выдавали лицензии на строительство за взятки

Чиновники предоставлению юридическим лицам лицензии 1,2,3-категорий на занятие строительно-монтажными работами за вознаграждения в размере от 100 000 до 1 000 000 тенге – Антикоррупционная служба.

Сотрудники столичного акимата предоставляли компаниям лицензии на занятие строительно-монтажными работами за взятки. Расследование ведется. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан", которые за денежные вознаграждения в размере от 100 000 до 1 000 000 тенге применяли противоправную преступную схему по незаконному предоставлению юридическим лицам лицензий 1,2,3-категорий на занятие строительно-монтажными работами, - сказал он.

Помимо этого, было начато досудебное расследование в отношении акима сельского округа и главного специалиста по бухгалтерскому учету аппарата акима сельского округа одного из районов Актюбинской области.

"Они подозреваются в хищении денежных средств путем незаконного перечисления заработной платы и выплат по командировочным расходам в общей сумме 2,1 млн тенге", - сообщил следователь.

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