Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Девять человек были осуждены на этой неделе за коррупционные нарушения. К лишению свободы приговорено – 3 человека, к штрафам – пятеро. Общая сумма штрафов составила более 20 млн тенге. Осуждено 3 руководителя различного уровня. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

6 августа 2020 года приговором Текелийского городского суда Алматинской области осужден руководитель аппарата акима Текели Норкулов Б.С.. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 15 млн тенге.

Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тыс. тенге, за положительное решение вопроса о выдаче земельного участка по государственной программе "Нурлы Жер" на территории Жамбылского сельского округа, - прокомментировал Бигайдаров.

7 августа 2020 года Судом №2 города Атырау к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДП Атырауской области подполковник полиции Досанов Б.М.

Он подозревался получении взятки в размере 1,5 млн тенге от директора предприятия занимающегося выловом и реализацией рыб частиковых пород, за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство, - пояснил спикер.

7 августа 2020 года приговором Актауского городского суда экс-руководитель Тупкараганского районного отдела земельных отношении Мұқан Ә.Ө. осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Он подозревался в незаконном предоставлении земельных участков без проведения аукционов, конкурсов, путем выдачи фиктивных выписок из протоколов комиссии, которые фактически не состоялись, - сказал следователь.

11 августа 2020 года приговором Кокшетауского городского суда к 7 годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора сроком на 2 года, до наступления 14 лет несовершеннолетнего ребенка) осуждена главный бухгалтер "Центра первичной медико-санитарной помощи" при Управлении здравоохранении Акмолинской области Тургумбаева Б.С.

Она подозревалась в хищении бюджетных средств на общую сумму 25 541 645 тенге, выделенных в рамках реализации Государственной программы "Денсаулык на 2016-2019 годы", путем необоснованного перечисления на карточные счета своих родственников, - - пояснил следователь.

7 августа 2020 года приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент к 6 годам лишения свободы, осужден бывший главный специалист таможенного поста "Казыгурт" Кунгуратов Н.

Кунгуратов подозревался в получении взяток в группе лиц по предварительному сговору через посредника от предпринимателей за беспрепятственное осуществление ими внешнеэкономической деятельности, - добавил он.

Приговором Ордабасинского районого суда осуждена адвокат юридической консультации Арыского района Туркестанской области Кунходжаева С.Ж. и приговорена к штрафу в размере 4,5 млн тенге.

Она подозревалась в мошенничестве с целью хищения денежных средств, путем подстрекательства к даче взятки в сумме 300 тыс. тенге судье Ордабасинского районного суда за положительное рассмотрение дела, - пояснил следователь.

Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Вместе с тем, осуждено 2 лица по факту дачи взяток должностным лицам, по факту мошенничества 2 лица и по факту злоупотребления должностными полномочиями 1 лицо.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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