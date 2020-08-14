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Заместитель акима СКО подал в отставку из-за коррупционных нарушений своих подчиненных

Замакима СКО Федяев, в связи со вступлением 25 июля в законную силу приговора за совершение коррупционного преступления в отношении руководителя Управления госархитектуры.

Фото : vashgorod.ru14 августа 2020, 19:34

Два сотрудника акимата подали в отставку в СКО, в связи с возбуждением уголовных дел на их подчиненных. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz

28 июля заявление на отставку подал заместитель акима СКО Федяев, в связи со вступлением 25 июля в законную силу приговора за совершение коррупционного преступления в отношении руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Калабаева.

3 августа подал заявление и аким Акжарского района Мадьяров. Расследование в отношении его заместителя Досимбекова прекращено в связи с деятельным раскаянием по нереабилитирующим основаниям. Оба заявления сейчас находятся у акима области.

Согласно статьи 60 п.2 Закона "О государственной службе" решение о принятии отставки или отказе в ней должно быть принято в месячный срок (по согласованию с Администрацией Президента), - добавил Бигайдаров.


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