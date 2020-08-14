Пенсионер утопил внука сожительницы в кастрюле
Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.
Фото : alau.kz14 августа 2020, 20:02
Дело слушалось в онлайн режиме 14 августа в Костанайском межрайонном суде по уголовным делам, сообщает zakon.kz.
17 марта в Карасуском районе погиб 4-летний мальчик, передает Alau.kz.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 65-летнего мужчину, который в пьяном виде, находясь у себя дома избил внука своей сожительницы. После чего утопил в 40-литровой кастрюле.
Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.
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