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Пенсионер утопил внука сожительницы в кастрюле

Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.

Фото : alau.kz14 августа 2020, 20:02

Дело слушалось в онлайн режиме 14 августа в Костанайском межрайонном суде по уголовным делам, сообщает zakon.kz.

17 марта в Карасуском районе погиб 4-летний мальчик, передает Alau.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 65-летнего мужчину, который в пьяном виде, находясь у себя дома избил внука своей сожительницы. После чего утопил в 40-литровой кастрюле.

Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.


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