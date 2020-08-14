Тихановская анонсировала создание совета по передаче власти в Беларуси

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. Об этом сообщают РИА Новости, передает zakon.kz.

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан, — пояснила политик в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".

Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.

Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку, — заключила Тихановская.

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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