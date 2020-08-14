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Девушки в Минске бросились обнимать опустивших щиты омоновцев

Толпа заняла площадь у Дома правительства в Минске.

Фото : TUT.by14 августа 2020, 21:41

Белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев в Минске, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Telegram-канале МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ.

Две многотысячных колонны - работников Минского тракторного завода и участников шествия против насилия - объединились, перекрыли проспект Независимости и подошли к дому правительства.

У дома правительства девушки из числа участниц акции, бросились с цветами целовать сотрудников ОМОНа, охраняющих вход в здание, когда те опустили щиты.

Как сообщают РИА "Новости", объятия с силовиками продлились недолго. К зданию правительства прибыли еще ОМОНовцы — около 20 человек. В общей сложности там сейчас находится около 30 силовиков. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания правительства. Собравшихся просят разойтись.

Протестующие скандируют "Света наш президент", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов.


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