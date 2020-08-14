Четверо детей оказались в больнице, отравившись ядом от тараканов

Сейчас сотрудники СЭС и полиция разыскивают фирму, травившую насекомых.

Четверо детей очутились в больнице после травли тараканов в соседней квартире, сообщает zakon.kz.

Как передает КТК, сейчас сотрудники СЭС и полиция разыскивают фирму, травившую насекомых.

Предполагается, что дезинсекторы не имеют достаточных знаний для обработки жилых многоквартирных помещений.

По словам родителей, семья не сразу поняла, что произошло. Сначала пошел странный запах, а после у детей началась рвота и стала болеть голова. Причем, как уверяет мать, о предполагаемых работах никто не предупреждал.

Четверо детей с отравлением инсектицидами легкой степени тяжести – трех, четырех, пяти и шести лет. Всем оказана помощь, дезинтоксикационная, симптоматическая терапия, оксигенная терапия, в состоянии с улучшением выписаны домой, - говорит и. о. заведующего токсикологическим отделением больницы города Шымкент Марат Какенов.

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