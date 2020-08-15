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Вас используют как пушечное мясо! - Лукашенко обратился к белорусам

По мнению президента Беларуси, он не должен "сидеть и ждать, пока Минск вверх перевернут".

Фото : belta.by15 августа 2020, 00:25

Президент БеларусиАлександр Лукашенко провел заседание Совета безопасности республики, на котором заявил, что организаторами массовых протестов являются "люди из заграницы", сообщает zakon.kz.

Его слова приводит агентство БелТА. Президент призвал белорусов "не высовываться на улицы". По его словам, зарубежные страны используют "вас и ваших детей как пушечное мясо". По мнению Лукашенко, он не должен "сидеть и ждать, пока Минск вверх перевернут". Глава республики призвал остановиться, подумать и остыть.

Президент заявил, что в протестах участвуют иностранцы из Польши, Голландии, Украины, а также "с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное".

Между тем, спецтехника белорусских силовиков подошла к площади Независимости в Минске, где собралась многотысячная манифестация.

Военные на площади по-прежнему стоят в оцеплении здания правительства республики, ранее они опустили щиты. Силовики попросили манифестантов вести себя спокойно и соблюдать порядок. Они также утверждали, что ранее сила применялась якобы только в ответ на агрессию со стороны демонстрантов.


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