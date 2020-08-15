Telegram запустил видеозвонки

Для этого надо нажать кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

В Telegram появились видеозвонки, сообщает zakon.kz.

Такой подарок сделала команда мессенджера в честь дня рождения Telegram, сегодня ему исполнилось семь лет, заявляют разработчики 14 августа на сайте мессенджера.

За это время его начали использовать более 400 млн пользователей.

Для видеозвонка нужно нажать кнопку со значком камеры в профиле пользователя. В ходе разговора можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком, а также переписываться в чатах — для этого видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.



Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное, или сквозное, шифрование — когда доступ к информации есть только у людей, участвующих в общении.

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