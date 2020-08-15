Сильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются в РК 15 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и в центре – туман.

Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz..

Местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь юг страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и в центре – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Карагандинской области – туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, днем в Актюбинской, Костанайской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере Западно-Казахстанской области местами возможен град.

Местами в Акмолинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается туман, в Павлодарской области усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, на юго-западе Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, ясно. Прогноз погоды на 15 августа.

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