Школы туризма могут появиться в Казахстане

Подобные учебные заведения по развитию туристического бизнеса существуют в Турции, Франции и Испании.

Школы гостиничного бизнеса и туризма могут появиться в Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

С такой инициативой выступили участники онлайн-дискуссии с говорящим названием "Как не должен развиваться казахстанский туризм?". В обсуждении приняли участие отечественные представители отрасли, а также иностранные эксперты.

По их словам, подобные учебные заведения по развитию туристического бизнеса существуют в Турции, Франции и Испании. Отметим, что на сегодня доля внутреннего туризма в экономике Казахстана всего около 2 процентов.

Считаю, что в туристических школах нужно начинать преподавать после 9 класса. Обучение разделено на 4 этапа. На начальном этапе рекомендуется преподавать английский, китайский, испанский или другие языки. Следующим этапом будет обучение в сфере туризма, затем обучение в сфере гостиничного бизнеса. В последнем случае теория совмещается с практикой, - объяснил эксперт в области туризма Тарик Волкан.

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