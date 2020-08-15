Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран

Россия и Китай проголосовали против, еще 11 стран воздержались.

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, Совбез, который призван поддерживать международный мир и безопасность, не смог выполнить свою миссию. Он отметил, что эмбарго успешно действовало 13 лет, а теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения.

Помпео также добавил, что США продолжат работу, чтобы не допустить продажи Ирану оружия, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим.

За резолюцию проголосовали две страны, против также две страны, еще 11 стран воздержались. Таким образом, документ не принят, - сказал он.

Как стало известно, против проголосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

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