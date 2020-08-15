Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
Данная проблема, как отметил эксперт, наблюдается не только с возрастом, но и у молодых людей.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Данная проблема, как отметил эксперт, наблюдается не только с возрастом, но и у молодых людей. Так, люди живут в условиях стресса, не умея правильно на него реагировать, ленятся вести правильный образ жизни, мало двигаются.
По словам Мясникова, один из способов замедления старения мозга – сохранение социальной активности.
Необходимо сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать, - рассказал врач.
Для замедления старения мозга следует правильно питаться, посоветовал специалист. В частности, по его словам, в профилактике деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.
Еще одним способом Мясников назвал регулярные физические нагрузки.
Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать, - заметил телеведущий. По его словам, физическая активность хорошо воздействует на мозговую активность и улучшает его работу.
Кроме того, для сохранения работоспособности мозга необходимо отказаться от вредных привычек. Телеведущий напомнил, что курение вызывает атеросклероз сосудов головного мозга, что, в свою очередь, ведет к деменции.
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