Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга

Данная проблема, как отметил эксперт, наблюдается не только с возрастом, но и у молодых людей.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Данная проблема, как отметил эксперт, наблюдается не только с возрастом, но и у молодых людей. Так, люди живут в условиях стресса, не умея правильно на него реагировать, ленятся вести правильный образ жизни, мало двигаются.

По словам Мясникова, один из способов замедления старения мозга – сохранение социальной активности.

Необходимо сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать, - рассказал врач.

Для замедления старения мозга следует правильно питаться, посоветовал специалист. В частности, по его словам, в профилактике деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.

Еще одним способом Мясников назвал регулярные физические нагрузки.

Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать, - заметил телеведущий. По его словам, физическая активность хорошо воздействует на мозговую активность и улучшает его работу.

Кроме того, для сохранения работоспособности мозга необходимо отказаться от вредных привычек. Телеведущий напомнил, что курение вызывает атеросклероз сосудов головного мозга, что, в свою очередь, ведет к деменции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!