Еще 2083 казахстанцев вылечились от коронавирусной инфекции

Итого выздоровевших в Казахстане - 80716.

За прошедшие сутки в Казахстане 2083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 30

город Алматы - 659

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 156

Актюбинская область - 12

Атырауская область - 902

Восточно-Казахстанская область - 85

Жамбылская область - 139

Западно-Казахстанская область - 9

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 16

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 26

Туркестанская область - 21

Итого выздоровевших в Казахстане - 80716.

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