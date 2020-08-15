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Еще 2083 казахстанцев вылечились от коронавирусной инфекции

Итого выздоровевших в Казахстане - 80716.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 08:16

За прошедшие сутки в Казахстане 2083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 30
город Алматы - 659
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 156
Актюбинская область - 12
Атырауская область - 902
Восточно-Казахстанская область - 85
Жамбылская область - 139
Западно-Казахстанская область - 9
Карагандинская область - 11
Костанайская область - 16
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 26
Туркестанская область - 21

Итого выздоровевших в Казахстане - 80716.


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