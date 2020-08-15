За сутки 13 человек скончались от пневмонии в Казахстане
За прошедшие сутки зафиксированы 828 случаев заболевания пневмонией.
Фото : habar.kg15 августа 2020, 09:02
За сутки 13 человек скончались от пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 августа 2020 года.
За прошедшие сутки зафиксированы 828 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 летальных исходов. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 17494, летальных случаев - 211.
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