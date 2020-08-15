Всего в стране от КВИ скончались 1377 человек.

Еще 21 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 194 человека, среди которых 109 детей. В стационарах находится – 3 457 пациент, на амбулаторном уровне – 16 737.

404 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 – крайней степени тяжести, 79 – на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране от КВИ скончались 1377 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!