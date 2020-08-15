Еще 21 человек скончались от коронавируса в Казахстане
Всего в стране от КВИ скончались 1377 человек.
Фото : 24.kz15 августа 2020, 09:13
Еще 21 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 194 человека, среди которых 109 детей. В стационарах находится – 3 457 пациент, на амбулаторном уровне – 16 737.
404 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 – крайней степени тяжести, 79 – на аппаратах ИВЛ.
Всего в стране от КВИ скончались 1377 человек.
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