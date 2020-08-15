Абэ в годовщину капитуляции поклялся, что Япония больше никогда не примет участие в войне

Премьер-министр почтил память японцев, погибших в годы Второй мировой войны.

Япония больше никогда не примет участие в войнах, заявил в субботу премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы продолжим следовать клятве больше никогда не принимать участие в войнах, - отметил он, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции.

Глава правительства почтил память всех японцев, погибших в годы Второй мировой войны и подчеркнул, что его страна "полна решимости продолжить сотрудничество с мировым сообществом, направленное на решение самых различных проблем".

После этого в зале "Ниппон будокан", где проходит церемония, была объявлена минута молчания, а затем с обращением к нации выступил император Японии Нарухито. Он выразил уверенность, что японский народ, идя рука об руку, сможет преодолеть пандемию коронавируса и связанные с ней трудности.

С чувством глубокого раскаяния искренне желаю, чтобы участие в войне больше никогда не повторилось, - также заявил император Японии.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в этом году памятные мероприятия, включая церемонию в Токио, проходят в резко усеченном формате. В то же время Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые вело прямую трансляцию столичной церемонии на своем канале в YouTube. Традиционно церемонию транслировало и японское общественное телевидение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!