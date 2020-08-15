В отношении него был составлен административный протокол.

В Усть-Каменогорске наказан чиновник, преградивший выезд с парковочных мест, сообщает zakon.kz.

Вчера в социальных сетях появилась публикация, сделанная жителем города Усть-Каменогорска. На видео был запечатлен автомобиль, содержащийся на балансе отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска, преградивший выезд с парковочных мест во дворе дома по проспекту Нурсултана Назарбаева.

За рулем находился руководитель отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска Тураров Еркын Турарович. После событий, продемонстрированных на видео, Еркын Турарович убрал автомобиль с проезда и дождался наряда полиции. В отношении него был составлен административный протокол. Также, с руководителем отдела ЖКХ была проведена профилактическая беседа на предмет недопущения пренебрежения правилами дорожного движения и соблюдения этики государственных служащих, - написал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

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