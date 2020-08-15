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В Усть-Каменогорске наказан чиновник, преградивший выезд с парковочных мест

В отношении него был составлен административный протокол.

Фото : кадр из видео15 августа 2020, 11:31

В Усть-Каменогорске наказан чиновник, преградивший выезд с парковочных мест, сообщает zakon.kz.

Вчера в социальных сетях появилась публикация, сделанная жителем города Усть-Каменогорска. На видео был запечатлен автомобиль, содержащийся на балансе отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска, преградивший выезд с парковочных мест во дворе дома по проспекту Нурсултана Назарбаева.

За рулем находился руководитель отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска Тураров Еркын Турарович. После событий, продемонстрированных на видео, Еркын Турарович убрал автомобиль с проезда и дождался наряда полиции. В отношении него был составлен административный протокол. Также, с руководителем отдела ЖКХ была проведена профилактическая беседа на предмет недопущения пренебрежения правилами дорожного движения и соблюдения этики государственных служащих, - написал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

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Вчера в социальных сетях появилась публикация, сделанная жителем города Усть-Каменогорска. На видео был запечатлён автомобиль, содержащийся на балансе отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска, преградивший выезд с парковочных мест во дворе дома по проспекту Нурсултана Назарбаева. За рулем находился руководитель отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска Тураров Еркын Турарович. После событий, продемонстрированных на видео, Еркын Турарович убрал автомобиль с проезда и дождался наряда полиции. В отношении него был составлен административный протокол. Также, с руководителем отдела ЖКХ была проведена профилактическая беседа на предмет недопущения пренебрежения правилами дорожного движения и соблюдения этики государственных служащих.

Публикация от Жақсылық Омар (@zhaksylyk_omar) 13 Авг 2020 в 9:05 PDT


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