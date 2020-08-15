Массовые походы в горы будут запрещены после смягчения карантина
Разрешается ходить в горы только в будние, небольшими группами, не более трех человек.
Фото : zakon.kz15 августа 2020, 13:04
Массовые походы в горы также остаются под запретом после 17 августа. Об этом на брифинге заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г. Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, сообщает zakon.kz.
Ограничение выходных дней сохраняются. Разрешается доступ только в будние, небольшими группами, не более трех человек. При этом с собой можно брать необходимый запас напитков. Пищевые продукты не допускаются, - сказал он.
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