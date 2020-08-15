В любой момент.

Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга рассказал, когда в Алматы могут вернуть строгие карантинные меры, сообщает zakon.kz.

Заболеваемость еще сохраняется. Заболевание пневмонии сейчас суммируется, ведется единая статистика. Поэтому в любой момент - это воздушно капельная инфекция, распространяется, как лесной пожар. В течение недели мы можем вернуться на старые позиции, поэтому нам нужно все регламентировать, - сказал он.

Все должно быть разумно. И там где идет скученность населения стараться обходить такие места. Население, менталитет у нас такой, направляются туда, где наоборот массовое скопление народу. Это необходимо предотвращать. По-этому мы эти запреты сохраняем, - подытожил он.

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