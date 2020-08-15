Когда в Алматы могут вернуть строгие карантинные меры
В любой момент.
Фото : zakon.kz15 августа 2020, 13:37
Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга рассказал, когда в Алматы могут вернуть строгие карантинные меры, сообщает zakon.kz.
Заболеваемость еще сохраняется. Заболевание пневмонии сейчас суммируется, ведется единая статистика. Поэтому в любой момент - это воздушно капельная инфекция, распространяется, как лесной пожар. В течение недели мы можем вернуться на старые позиции, поэтому нам нужно все регламентировать, - сказал он.
Все должно быть разумно. И там где идет скученность населения стараться обходить такие места. Население, менталитет у нас такой, направляются туда, где наоборот массовое скопление народу. Это необходимо предотвращать. По-этому мы эти запреты сохраняем, - подытожил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036194-c1932c2b78beb45c74c17c2cc6371fb2
Сейчас читают