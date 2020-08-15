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Кого будут бесплатно вакцинировать от гриппа в Алматы 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и опасность наслоения вируса гриппа на коронавирусную инфекцию, администрацией города была планово закуплена вакцина.

Фото : pixabay.com15 августа 2020, 13:45

В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г. Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о планах по проведению вакцинации населения, сообщает zakon.kz.

Как пояснил Ж. Бекшин, с приходом осенне-зимнего периода возрастает число заболеваемости среди населения острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и опасность наслоения вируса гриппа на коронавирусную инфекцию, администрацией города была планово закуплена вакцина.

Мы всегда готовимся к сезону роста респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. На этот год планово закуплено 130 тыс. доз вакцин. Это российская вакцина "Петровакс", — сообщил Ж. Бекшин, добавив, что вакцинация необходима, так как вирус гриппа может привести к осложнениям сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, вплоть до пневмонии. Вместе с тем вирус гриппа в комплексе с коронавирусной инфекцией также может привести к тяжелым осложнениям.

В целях профилактики заболеваемости горожан дополнительно будет закуплено еще 300 тыс. доз вакцины. Вакцинация будет проводиться бесплатно среди горожан, относящихся к какой-либо группе риска.

Мы планируем провакцинировать, в первую очередь, группы риска. К ним относятся медицинские работники. Медицинские работники не должны болеть, так как именно они встречаются с пациентами. Вторые – это дети, часто болеющие заболеваниями верхних дыхательных путей. А также люди старше 60 лет, — сказал он, призвав население правильно отнестись к вакцинации.


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