Художник из Уэльса посвятил картины первому бою Головкина и "Канело"

Работы были выставлены на частной выставке в MGM Grand Ballroom.

Деятель искусства из Уэльса Патрик Джей Киллиан, известный любовью к боксу и смешанным единоборствам, поделился в твиттере картинами, нарисованными к поединку 2017 года между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Тренер Пакьяо прокомментировал переход в средний вес ради боя с Головкиным.

Работы были выставлены на частной выставке в MGM Grand Ballroom. По заявлению художника, оригинальные версии картин были успешно проданы в прошлом году.

Напомним, что первый бой GGG и "Канело" завершился спорной ничьей, а во втором поединке судьи отдали победу мексиканцу. Ожидается, что третья часть противостояния пройдет в мае 2021.

Painting & Exhibiting at the MGM Grand Ballroom Closed Cirtcuit viewing ~ Canelo v Golovkin 1 2017 pic.twitter.com/uj7B0oQFhr — Killian Art ???? (@patrickjkillian) August 15, 2020

With Naz at MGM Grand Gallery ~ Canelo v GGG 1 pic.twitter.com/FXybQMCj1G — Killian Art ???? (@patrickjkillian) August 13, 2020

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