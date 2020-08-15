В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 90-100%.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области 16 августа днем местами ожидаются гроза, шквал, град. Местами туман. Ветер восточный, днем местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем 16 августа ожидается гроза. В Жезказгане днем 16 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 70-75 %.

16-18 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем 16 августа порывы 23 м/с. В Таразе днем 16, сутки 17, 18 августа временами ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области 16 августа ожидается местами гроза. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

На северо-западе Западно-Казахстанской области 16 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Уральске 16 августа ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области 16 августа ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 16 августа днем ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %

Ночью и утром 16 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный местами 15-20 м/с, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылорде ночью 16 августа ожидаются гроза, днем ветер западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%

В Костанайской области 16 августа местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20 м/с. В Костанае 16 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%

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