С июля месяца в каждой поликлинике созданы мобильные группы, которые обслуживают население с легким течением COVID-19 и людей с признаками ОРВИ, гриппа и пневмонии.

В УОЗ ответили на жалобы врачей о том, что им не выплатили премии за работу с КВИ, сообщает zakon.kz.

Выплата надбавок медицинским работникам осуществляется согласно приказу МЗ РК "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19". В данной статье речь идет о мобильных группах, созданных при поликлиниках города.

С июля месяца текущего года как вы знаете в каждой поликлинике созданы мобильные группы, которые обслуживают население с легким течением COVID-19 и людей с признаками ОРВИ, гриппа и пневмонии. В Алматы созданы 74 таких групп. Надбавки именно этой группе лиц будут выплачиваться, после введения нового приказа МЗ РК и будут выплачены медицинским работникам за весь отработанный период работы.

Напомним, что тем категориям медработников, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в инфекционных и провизорных стационарах, станциях скорой медицинской помощи, а также медработникам, задействованным в фильтрах приемных покоев стационаров и при поликлиниках, фельдшеров, обслуживающих 4 категорию вызовов в поликлиниках, мобильной группе лаборантов, осуществляющих забор биоматериала, надбавки выплачиваются в полном объеме и в срок, - прокомментировали в управлении общественного здоровья Алматы.

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