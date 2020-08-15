Кровлю жилого дома разрушила молния в Мангистауской области

Жертв и пострадавших нет.

Утром 15 августа от удара молнии сорвало кровлю жилого дома, расположенного на улице Кожабекова в Форт-Шевченко, передает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области, нарушений жизнедеятельности не выявлено, жертв и пострадавших нет.

На место выезжали сотрудники ДЧС области. Нарушения жизнедеятельности отсутствуют, пострадавших и жертв нет. В данный момент работает ассенизатор для сбора скопившейся после дождя воды", - пояснили в пресс-службе.

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