4 мешка наркотиков перевозили на лошадях в Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейские задержали подозреваемых, перевозивших марихуану на лошадях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Плачевно закончился сезон наркозаготовки для двух 29-летних жителей Тараза, которые отправились в Байзакский район на лошадях. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора” в предпесковой зоне подозреваемых задержали сотрудники отдела по противодействию наркопреступности Байзакского районного отдела полиции. Они изъяли у нарушителей четыре мешка марихуаны, общий вес которых составлял 36 кг 860 г.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК. Задержанные признали вину, они водворены в ИВС Байзакского района.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о строгом наказании, предусмотренным законом, за незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

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