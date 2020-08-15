В Петропавловске в результате ДТП перевернулась скорая

Водитель легковой машины скрылся с места ДТП.

В Петропавловске произошло ДТП с участием скорой и легкового автомобиля, сообщает zakon.kz.

Что в результате ДТП столкнулись автомашина ВАЗ 32112 и автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ-452, двигавшийся с пациентом в салоне, а также с включенной сиреной и проблесковыми маячками. 37-летний водитель автомашины ВАЗ 32112 с места аварии скрылся до прибытия полиции, - рассказали Петропавловск.news в полиции.

71-летняя жительница Петропавловска, находившаяся в момент ДТП в салоне скорой помощи, после проведения первичного медицинского обследования, в ходе которого телесных повреждений не выявлено, помещена в третью городскую больницу для излечения по основному заболеванию. Фельдшер бригады скорой помощи, 1995 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Сотрудниками полиции водитель ВАЗ 32112 был задержан во дворе одного из многоэтажных домов. За оставление места ДТП до прибытия сотрудников полиции в его отношении в соответствии с требованиями статьи 611 КРКоАП составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в ДП области.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 610 КРКоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств", которое в дальнейшем будет передано в Специализированный административный суд г. Петропавловска для принятия процессуального решения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!