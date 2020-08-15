Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать

Заказ на поздравление или обращение от Чака Норриса стоит на сервисе Cameo $300.

Известный голливудский актер Чак Норрис заступился за протестующих и пообещал заставить Лукашенко плакать, сообщает zakon.kz.

Об этом артист сказал в своем видеообращении.

Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать, - сообщил актер.

Далее на видео идет нарезка кадров, как Чак Норрис расправлялся со своими врагами в многочисленных боевиках.

Правда, видео не публиковали на официальных каналах Чака Норриса в соцсетях, а фон напоминает тот, на котором актер снимал видео для сервиса "поздравления по заказу" Cameo. Заказ на поздравление или обращение от Чака Норриса стоит на этом сервисе $300.

Ранее через сервис заказывали обращение голливудского актера Элайджи Вуда к семье Бабарико.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы главы государства. По данным местного ЦИК, Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80%. Не все белорусы поверили результатам и в стране начались волнения.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские протесты угрожают России.

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