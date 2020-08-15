Пожарным удалось предотвратить сильный взрыв в Алматы - один человек погиб
Еще до прибытия пожарных произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, после чего обрушилась кровля внутри здания.
15 августа в 15:15 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу улица Толе би 93, сообщает zakon.kz.
Пожарные прибыли через 3 минуты после вызова. На территории Городского кардиологического центра открытым пламенем горела кровля здания, где хранились кислородные баллоны. Была угроза распространения огня на соседнее здание.
Еще до прибытия огнеборцев произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, после чего обрушилась кровля внутри здания.
Сотрудники ДЧС в короткие сроки эвакуировали 5 кислородных баллонов объемом (50 л) и 1 газовый баллон (25 л), тем самым устранив угрозы распространения и взрыва.
В 15:47 пожар был локализован, в 16:07 полностью ликвидирован.
Общая его площадь составила 280 кв.м. Эвакуация людей не производилось. В настоящее время производится разборка конструкций обрушившейся кровли здания. В тушении участвовали 52 человека и 19 единиц техники, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.
При тушении пожара, сотрудники кардиоцентра сообщили пожарным, что среди эвакуированных отсутствует техник кислородно-распределительного пункта.
С их слов техник на момент взрыва он находился на рабочем месте. К тому времени помещение полностью выгорело и потолочное перекрытие обрушилось внутрь. Одновременно с проливкой пожарные искали погибшего.
Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено возле разорвавшегося баллона.
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