Пожарным удалось предотвратить сильный взрыв в Алматы - один человек погиб

Еще до прибытия пожарных произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, после чего обрушилась кровля внутри здания.

15 августа в 15:15 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу улица Толе би 93, сообщает zakon.kz.

Пожарные прибыли через 3 минуты после вызова. На территории Городского кардиологического центра открытым пламенем горела кровля здания, где хранились кислородные баллоны. Была угроза распространения огня на соседнее здание.

Еще до прибытия огнеборцев произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, после чего обрушилась кровля внутри здания.

Сотрудники ДЧС в короткие сроки эвакуировали 5 кислородных баллонов объемом (50 л) и 1 газовый баллон (25 л), тем самым устранив угрозы распространения и взрыва.

В 15:47 пожар был локализован, в 16:07 полностью ликвидирован.

Общая его площадь составила 280 кв.м. Эвакуация людей не производилось. В настоящее время производится разборка конструкций обрушившейся кровли здания. В тушении участвовали 52 человека и 19 единиц техники, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

При тушении пожара, сотрудники кардиоцентра сообщили пожарным, что среди эвакуированных отсутствует техник кислородно-распределительного пункта.

С их слов техник на момент взрыва он находился на рабочем месте. К тому времени помещение полностью выгорело и потолочное перекрытие обрушилось внутрь. Одновременно с проливкой пожарные искали погибшего.

Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено возле разорвавшегося баллона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!