Ефремова выписали из больницы

Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Актера Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное ДТП в центре Москвы, выписали из Боткинской больницы, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев, передает ТАСС.

Он находится дома, мы с ним созвонились, - сказал Пашаев.

Пашаев уточнил, что пока не знает диагноз Ефремова. Ранее адвокат говорил, что врачи сообщили о том, что актер пережил инсульт.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.

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