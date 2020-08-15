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Сноха и теща украли планшет – кража попала на видео

Торговый представитель отложила планшет на полку и он исчез.

Фото : Кадр из видео15 августа 2020, 17:48

Две женщины присвоили себе служебный планшет забывчивой жительницы Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

3 августа в дежурную часть обратилась 39-летняя женщина. Будучи торговым представителем, она укомплектовывала товар в торговом зале одного из супермаркетов областного центра. Отложив планшет на полку, позже она его на месте не обнаружила.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что его забрали две женщины. Их личности были установлены – это оказались родственницы – сноха и теща. Подозреваемые задержаны, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК.


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