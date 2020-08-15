Супруги обокрали магазин в Алматинской области и попали на видео
Далеко уйти им не удалось. Продавец магазина вызвала патрульный наряд.
Фото : Кадр из видео15 августа 2020, 22:26
Супружеская пара средь бела дня обокрала магазин в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
В Талгаре супруги вошли в магазин и набрали продуктов на 16 тысяч тенге. Вместо оплаты один из супругов отвлек продавца угрозами, как сказано в пресс-релизе МВД РК. Жена тем временем убежала с пакетами.
Действия семейной пары запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная внутри магазина. Факт открытого хищения имущества продуктового магазина.
Далеко уйти им не удалось. Продавец магазина вызвала патрульный наряд.
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