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Супруги обокрали магазин в Алматинской области и попали на видео

Далеко уйти им не удалось. Продавец магазина вызвала патрульный наряд.

Фото : Кадр из видео15 августа 2020, 22:26

Супружеская пара средь бела дня обокрала магазин в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В Талгаре супруги вошли в магазин и набрали продуктов на 16 тысяч тенге. Вместо оплаты один из супругов отвлек продавца угрозами, как сказано в пресс-релизе МВД РК. Жена тем временем убежала с пакетами.

Действия семейной пары запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная внутри магазина. Факт открытого хищения имущества продуктового магазина.

Далеко уйти им не удалось. Продавец магазина вызвала патрульный наряд.


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