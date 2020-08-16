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Козырек подъезда едва не убил женщину в Актау

Представитель ЖЭК пообещал устранить последствия, но ждет от жильцов уплаты крупного долга.

Фото : Lada.kz16 августа 2020, 00:41

Обрушившийся козырек подъезда травмировал жительницу Актау, сообщает zakon.kz.

15 августа около 15:00 козырек дома №22 в 8 микрорайоне обрушился, передает Lada.kz.

Под козырьком проходила женщина. По словам очевидцев, она успела отбежать, но ей зацепило ногу. Подъехавшая скорая забрала ее.

Представитель обслуживающей дом компании "ЖЭК-6" рассказал, что последствия происшествия устранят.

Мы ребят отправили, все будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на два миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель "ЖЭК-6".

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