Козырек подъезда едва не убил женщину в Актау
Представитель ЖЭК пообещал устранить последствия, но ждет от жильцов уплаты крупного долга.
Фото : Lada.kz16 августа 2020, 00:41
Обрушившийся козырек подъезда травмировал жительницу Актау, сообщает zakon.kz.
15 августа около 15:00 козырек дома №22 в 8 микрорайоне обрушился, передает Lada.kz.
Под козырьком проходила женщина. По словам очевидцев, она успела отбежать, но ей зацепило ногу. Подъехавшая скорая забрала ее.
Представитель обслуживающей дом компании "ЖЭК-6" рассказал, что последствия происшествия устранят.
Мы ребят отправили, все будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на два миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель "ЖЭК-6".
Читайте также: Кровлю жилого дома разрушила молния в Мангистауской области
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036222-003699bb8385243d99efbdc4007227a5
Сейчас читают