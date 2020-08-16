Горячие новости
Читайте также

Instagram будет запрашивать паспорт у "подозрительных" аккаунтов

Если владелец откажется подтверждать личность, то аккаунт может быть заблокирован, либо ограничен в действиях.

Фото : Fiverr16 августа 2020, 01:29

Instagram начнет просить у владельцев "подозрительных" аккаунтов подтвердить личность фотографией паспорта или другого документа, сообщает zakon.kz.

Сообщение об этом опубликовано на сайте соцсети.

Пользователь может предъявить паспорт, водительские права, свидетельство о рождении или о браке, грин-карту, визу, ИНН и прочие удостоверения. Также есть отдельная группа документов, из которой для идентификации нужно прислать две позиции.

Документ будет храниться в архивах соцсети в течение месяца после завершения проверки. Если владелец откажется подтверждать личность, то аккаунт может быть заблокирован, либо ограничен в действиях.

В компании отмечают, что новая политика затронет только тех пользователей, поведение которых покажется "подозрительным". Например, это могут быть аккаунты, чья большая часть подписчиков находится в другой стране относительно их местоположения, или при обнаружении признаков автоматизации, что позволит вычислять ботов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты