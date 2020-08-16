Расколовшийся японский танкер может уничтожить всю экосистему Индиского океана

Из судна вытекло более тысячи тонн нефтепродуктов.

Японский танкер сел на мель у побережья Маврикия еще в конце июля. Из-за сильных волн он раскололся на две части, сообщает zakon.kz.

Из судна вытекло более тысячи тонн нефтепродуктов.

Власти Маврикия заявили, что спасателям удалось откачать 2,5 тысячи тонн мазута, которые находились на борту. Но сложность в том, что на танкере были еще сотни тонн дизельного топлива и смазочного масла. И добраться до машинного отделения, чтобы откачать нефтепродукты, спасатели просто не смогли: был риск задохнуться.

Еще 166 тонн нефти находятся на танкере. В пятницу она снова начала просачиваться — это стало заметно по почерневшей вокруг судна воде. Всего на танкере MK Wakashio находилось 4 000 тонн нефти.

Жители разместили вокруг судна буи из тростника с целью удержания нефтяного пятна.

В Маврикии обратились за помощью к Токио. И спустя неделю получили ответ от компании-оператора, с обещанием помочь, но японских специалистов на Маврикии нет до сих пор.

Эксперты говорят, что горючее может уничтожить уникальную экосистему Индийского океана.

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