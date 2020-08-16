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16 августа местами по РК пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, на севере и востоке – туман.

Фото : zakon.kz.16 августа 2020, 06:03

Циклон с районов Черного моря будет определять погоду на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Восток и юго-восток страны будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, на севере и востоке – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Северо-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, местами – туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем Мангистауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, ночью местами – гроза.

В Восточно-Казахстанской – ночью и утром местами туман.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 16 августа.


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