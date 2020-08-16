16 августа местами по РК пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, на севере и востоке – туман.

Фото : zakon.kz.

Циклон с районов Черного моря будет определять погоду на большей части Казахстана, сообщает zakon.kz. Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Восток и юго-восток страны будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, на севере и востоке – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град. В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, местами – туман. В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, днем Мангистауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, ночью местами – гроза. В Восточно-Казахстанской – ночью и утром местами туман. Днем в Алматинской области ожидается сильная жара. На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, частично облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, преимущественно облачно. Прогноз погоды на 16 августа.

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