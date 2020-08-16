Лукашенко рассказал о формировании нового правительства

Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко напомнил, что правительство после избрания президента слагает полномочия. Президент Беларуси поручил подготовить все документы, выверить их, а правительству продолжить осуществлять полномочия до формирования нового.

Поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано, но могут быть "нюансы".

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время на своем посту имеет только две цели — сохранить независимое и стабильное государство. Глава республики также отметил, что действующая власть удержит ситуацию в Беларуси и никому не отдаст страну.

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